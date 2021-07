Frana ulla Strada provinciale n. 1 Ciardelli, aggiudicati lavori attesi da anni Il presidente della Provincia, Di Maria: "Forte accelerazione per tutte le procedure amministrative"

Il Settore Tecnico della Provincia ha comunicato di aver aggiudicato in via definitiva la gara d’appalto per il risanamento di un altro tratto interessato da un imponente movimento franoso, quello sulla Strada provinciale n. 1 Ciardelli in prossimità di San Leucio del Sannio all’altezza dell’ex complesso alberghiero “La Roccia delle Rose”. I lavori aggiudicati comportano una spesa complessiva di 254mila 946 euro.

Per questi lavori il presidente Antonio Di Maria ha dichiarato: “Si tratta di lavori che erano da tempo attesi dai cittadini residenti nelle aree interessate e da tutti gli utenti che per motivi di lavoro e per le esigenze del commercio quotidianamente percorrono le provinciali 87 e 1. Stiamo dunque imprimendo una forte accelerazione per tutte le procedure amministrative, burocratiche e tecniche per il superamento delle criticità presenti sulla rete stradale provinciale. I sopralluoghi sulla rete stradale confermano la netta virata in termini di efficienza della macchina amministrativa e tecnica”.

Intanto questa mattina sopralluogo di Antonio Di Maria, presidente della Provincia di Benevento, sul cantiere dei lavori sulla Strada provinciale n. 87 "Ex SS 87 Sannitica" nel tratto tra l’abitato di San Lupo e la località Zingolella di Casalduni.

I lavori consistono nel risanamento di un’area in forte dissesto idrogeologico che aveva a suo tempo costretto alla chiusura di una corsia in direzione San Lupo. I lavori comportano una spesa di oltre 98mila euro.