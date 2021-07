Rifiuti a Madonna della Salute, multate quattro persone Le indagini della polizia municipale. Bosco: "Orride condotte messe in atto purtroppo da giovani"

La Polizia municipale di Benevento al termine delle indagini effettuate con l’ausilio delle telecamere installate precedentemente ha individuato e multato quattro proprietari di autoveicoli che nella giornata di ieri avevano scaricato nell’Ecocentro di contrada Montecalvo - Madonna della Salute materiale di vario genere, compreso scarti di lavorazione e fusti in plastica, compromettendo il corretto utilizzo del sito che è riservato ai soli abitanti della Contrada.

Si tratta di tre persone e una Società di San Salvatore Telesino che ora dovranno pagare una multa di 150 euro. In caso di recidiva, le persone già individuate subiranno il sequestro dell’autoveicolo per prevenire la reiterazione dell’illecito amministrativo.

“Voglio ringraziare il personale della Municipale e quello dell’ASIA SpA – ha dichiarato Fioravante Bosco, comandante del Corpo di Polizia municipale – per essersi immediatamente adoperato per individuare e punire i colpevoli dello scempio. Da questo momento in poi chi si renderà colpevole di tali orride condotte, e dispiace che molti siano giovani, non se la caverà con una semplice sanzione, ma subirà il sequestro dell’autoveicolo”.