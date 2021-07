Commercio, si lavora ad un tavolo tecnico Incontro a Palazzo Mosti con i rappresentanti del settore

Una riunione con le associazioni operanti nell’ambito del commercio e dell’artigianato. A Palazzo Mosti si sono incontrati l’Assessore al Commercio Alfredo Martignetti, il Dirigente alle Attività Produttive Antonio Iadicicco e numerose rappresentanti del settore. Erano presenti, infatti, Gianluca Alviggi per Confesercenti, anche per delega di Antonio Campese CLAI, Gerardo Dell’Orto per Coldiretti, Annarita De Blasio per CNA, Pompeo Marinazzo per Confesercenti-Mercati Rionali, anche per delega di Tony Caruso, Alfonso Del Basso per CIA e Alfonso Ciervo per AGROCEPI.

“Lo scopo della riunione, - commenta l’Assessore al Commercio Alfredo Martignetti, - era di verificare l’esistenza dei presupposti per la costituzione di un “tavolo tecnico sul commercio” a 360 ° al fine di individuare e porre in essere, in modo condiviso, scelte e percorsi da attuare sia nel breve che nel lungo periodo”.

“Molteplici gli aspetti affrontati, - prosegue - grazie al contributo fattivo offerto da ognuno dei partecipanti, che hanno rappresentato le problematiche e le esigenze delle categorie produttive coinvolte,offrendo spunto di riflessione e di dialogo. Il dato emerso in modo chiaro, è che bisogna ricercare forme di reciproca collaborazione e sinergia per contribuire, ognuno per quanto di competenza, alla creazione di una vera e propria rete capace di veicolare all’esterno la nostra città, allo scopo di attrarre risorse che possano avere una ricaduta positiva sia in termini economici che di visibilità”.

“La riunione - conclude l’assessore - ha avuto esito positivo e si è deciso di procedere, concordemente e in tempi brevi, alla convocazione di una nuova seduta, coinvolgendo anche ulteriori associazioni di categoria ed Enti Istituzionali come la Provincia, la Camera di Commercio el’Agenzia Valisannio”.