Abbandonano rifiuti, beccati grazie alle telecamere La Polizia Municipale ha elevato diverse sanzioni, per più illeciti

Scaricano rifiuti in modo non corretto, beccati dalle telecamere. E' accaduto a Benevento dove la Polizia municipale, a seguito di indagini effettuate con l’ausilio delle telecamere, ha individuato e multato un altro proprietario di autoveicolo (una società di Benevento) che nella giornata di ieri aveva scaricato nell’Ecocentro di C/da Montecalvo-Madonna della Salute materiale di vario genere, compreso scarti di lavorazione, compromettendo il corretto utilizzo del sito che è riservato ai soli abitanti della Contrada. Inoltre, questa mattina, la squadra della Municipale, ha elevato altri due due verbali di € 150,00 ognuno.

Il Comando di Polizia municipale di Benevento ribadisce che, in caso di recidiva, i soggetti già multati subiranno il sequestro dell’autoveicolo per evitare la reiterazione dell’illecito amministrativo.

“Continua incessante la nostra opera di controllo e repressione degli illeciti amministrativi in città causati da gente senza scrupolo che insozza le strade per evitare la fatica di depositare correttamente nei carrellati i rifiuti che ogni giorno produce. Confermo la mano dura della Polizia municipale nei confronti di coloro che dovessero essere sorpresi a scaricare rifiuti indifferenziati nelle strade cittadine e nei pressi degli Ecocentri. Cittadini comuni e imprese senza scrupoli che si macchiano di queste orride condotte, screditando la nostra meravigliosa Città, non avranno mai la comprensione delle Istituzioni” così il comandante Fioravante Bosco.