Vaccino anti covid, da domani cinque giorni di open day in tutti i centri A Benevento e in provincia nuovi contagi e altri ricoveri e l'Asl dà un'ulteriore accelerata

Nuovi contagi e altri ricoveri in ospedale. Seppur sotto controllo l'eventualità di una nuova ondata di covid19 preoccupa i sindaci. E si susseguono dunque le iniziative a contrasto del virus.

Da domani, a Benevento, partirà la nuova campagna di test gratuiti promossa da Palazzo Mosti. Un'iniziativa per la prevenzione e il monitoraggio della diffusione del Covid 19, attraverso l’utilizzo di tamponi antigenici rapidi, per i cittadini residenti a Benevento che rientrano dalle vacanze trascorse nelle aree dove si registra una prevalenza della variante Delta. In particolare potranno sottoporsi allo screening gratuito organizzato dall’Ente i cittadini provenienti da Paesi come la Spagna, la Francia, il Portogallo, la Gran Bretagna, la Grecia o l’isola di Malta.

Chiaramente occorre dimostrare di essere di ritorno da quelle zone contattando l’Ufficio Relazione al Pubblico ai seguenti numeri: 0824 772833 e0824 772832 (dalle ore 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì e dalle 15:30 alle 17:30 il martedì e giovedì). I tamponi, poi, saranno effettuati presso il Centro diagnostico Delta (ubicato ad Apollosa in piazza San Giuseppe Moscati - Km7 SS. Appia).

E intanto anche l'Asl di Benevento dà un'ulteriore accelerata alla campagna vaccinale. Anche in vista delle restrizioni imposte attraverso il green pass, necessario per usufruire di numerosi servizi e partecipare ad eventi pubblici si apre una nuova fase per incrementare ancor più le inoculazioni dei sieri.

Da domani al 30 luglio, dalle ore 9 alle 15, open day in tutti i centri vaccinali dell'Azienda Sanitaria Locale di Benevento. Tutti potranno richiedere di sottoporsi al vaccino anche senza prenotazione. L'iniziativa, inoltre, è valida anche per chi, invece, già prenotato, è ancora in attesa di convocazione. L'appuntamento è aperto a tutti, dai 12 anni in su. Saranno inoculati i sieri Pfizer e Moderna presso le strutture di Benevento (ex caserma Pepicelli), Montesarchio, Morcone, Cerreto Sannita, San Giorgio del Sannio.