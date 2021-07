Covid. Mastella: in una settimana 14 casi tra i giovanissimi, vaccinatevi Il sindaco di Benevento contro le polemiche sulla campagna di immunizzazione

La discussione su chi non vuole vaccinarsi? Francamente la trovo strana". E' un invito ai vaccini, senza alcuna remora, il messaggio della consueta telefonata domenicale del primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella.

“Sono convinto che quei 120mila morti di Covid in Italia avrebbero volentieri fatto il vaccino – esordisce il primo cittadino - chi non lo ha ancora fatto deve aderire perchè è l'unica strada per proteggerci”.

Questo l'appello che il sindaco reitera nuovamente e torna a ribadire “Nel 94% dei casi chi è vaccinato e viene contagiato dal covid non ha conseguenze gravi”. E poi un'analisi della situazione attuale “A Benevento – evidenzia – abbiamo un'alta percentuale di vaccinati ma non possiamo abbassare la guardia. La scorsa settimana abbiamo registrato ben 14 contagi tra ragazzi giovanissimi, al di sotto dei 20 anni”.

E dunque torna a chiedere: “No agli assembramenti e non smettiamo di utilizzare la mascherina”.

Poi torna sull'argomento green pass: “Sarà un lasciapassare per usufruire di quasi tutti i servizi, entrare nei ristoranti e partecipare agli spettacoli, sarà obbligatorio, ad esempio, per gli eventi in programma per Città spettacolo ma anche per gli eventi sportivi, per i concorsi pubblici e in tante altre situazioni. Essenziale dunque la vaccinazione a cui possono essere sottoposti tutti dai 12 anni in su”.

Infine Mastella torna a ricordare la campagna di test gratuiti promossa da Palazzo Mosti per i cittadini che rientrano da vacanze trascorse nelle aree a rischio che prenderà il via da domani. E dà appuntamento alla cerimonia di illuminazione artistica dell'Arco del Sacramento in programma mercoledì sera.