Addio Anna Maria, si è spenta a 110 anni la nonna del Sannio La donna di Molinara era la seconda più anziana in Campania. Il ricordo del sindaco Addabbo

Si è spenta oggi la donna più anziana del Sannio. Anna Maria Capozzo, di Molinara aveva 110 anni compiuti lo scorso 24 gennaio. Un simbolo di longevità, la seconda persona più anziana in Campania, l'undicesima in Italia. Anna Maria era nata nel 1911 e i suoi trent'anni vissuti a New York le avevano fatto meritare il soprannome di Maria l'americana, con cui era conosciuta e amatissima nel suo paese d'origine.

Era il 1953 quando insieme alla sua famiglia partono per gli Stati Uniti. Sposata con Rocco Luigi Baldino, diventa mamma di 4 figli Donata, Filippo, Cosimo e Vincenzo. Nel 1986 era tornata a vivere a Molinara, proprio insieme alla figlia Donata.

Da record anche la sua famiglia: quattro figli, nove nipoti, tredici pronipoti e una trisnipote. Una famiglia affettuosa che l'ha circondata nei suoi ultimi anni donandole tanto amore.

E proprio il 24 gennaio scorso l'amministrazione comunale in occasione del suo compleanno l'aveva nominata nonna di Molinara. Un traguardo dedicato – aveva scritto nell'occasione l'amministrazione - “a chi per 110 anni ha vissuto la storia, a chi per 110 anni ha fatto la storia, a chi con la sua storia ha testimoniato la vita”.

“Per la nostra comunità era diventata il simbolo della longevità. Si è spenta in modo delicato e dolce, proprio con quella dolcezza che l'aveva accompagnata lungo tutti i suoi anni”.

Ha commentato il sindaco di Molinara Giuseppe Addabbo: “Oggi a questa splendida nostra concittadina diamo il nostro ultimo saluto” e ancora: “ In qualità di Sindaco voglio salutare la nonna di Molinara con due strofe della bella canzone, dedicata proprio alla nostra terra, scritta dal compianto Commendatore Rocco Cirocco "Addio Dolce collina" - Addio dolce collina natìa, addio Prati baciati dal sole, addio casa, mio regno di sogni, addio volti sereni che mi rendeste felice la vita!! Dall'alto dei cieli io vi guarderò, ancora nel cielo io vi amerò, lassù nel cielo per voi pregherò, nella Patria Celeste un di vi rivedrò!!- Un abbraccio grande e forte alla sua famiglia, Ciao Zia Maria”.