Covid. Nuovo ricovero al San Pio Passa da 3 a 4 il dato dei pazienti in degenza nell'area dedicata all'emergenza coronavirus

I dati restano ancora molto bassi rispetto ai mesi precedenti, ma dopo aver raggiunto la tanto auspicata soglia di ospedale covid free il San Pio vede aumentare di nuovo il numero dei ricoveri.

Passa da 3 a 4 il dato dei pazienti in degenza nei reparti del padiglione Santa Teresa dedicati ai pazienti positivi al coronavirus. E dunque si registra un ingresso in più nelle ultime 24 ore. Anche in questo caso si tratta di un cittadino residente nel Sannio che ha dovuto far ricorso alle cure ospedaliere per un totale, come detto, di quattro pazienti in degenza nel reparto di malattie infettive.