Covid. A Benevento giovani e over 60 agli open day per i vaccini Alla Pepicelli come negli altri hub del Sannio porte aperte per la campagna di immunizzazione

Tanti giovani, ma anche molti over 60 per il primo giorno dedicato agli open day in tutti gli hub di Benevento e provincia. Cinque appuntamenti fino a venerdì con cui l'Asl conta di recuperare quanti ancora non hanno aderito alla campagna di immunizzazione.

Iniziativa già realizzata più volte nel Sannio ed anche in questa occasione sembra aver dato i risultati auspicati, almeno secondo i dati delle primo ore di apertura dei centri vaccinali senza più obbligo di prenotazione. “Abbiamo un grande afflusso di giovani soprattutto nella fascia d'età 20-25 anni e poi ci sono anche i più piccoli, ma stanno venendo anche gli over 60”, ha rilevato la dottoressa De Cicco del Dipartimento di Prevenzione tracciando un bilancio ottimale dell'iniziativa che sembra essere riuscita, almeno per il momento, nell'intento di convincere anche gli indecisi tra cui “molti over 60”.

Con i centri aperti a tutti risulta difficile quantificare già le dosi che saranno somministrate anche in questi giorni in quanto “ad oggi è possibile programmare solo le secondo dosi, ma per l'open day – ribadisce il dirigente medico - ci auguriamo di vaccinare tutti gli indecisi. Obiettivo è proprio riuscire a raggiungere tutti”.

Ed erano molti i giovani presenti questa mattina al maxi hub allestito presso l'ex Caserma Pepicelli al Viale atlantici. C'è chi era appena rientrato dall'università e chi vivendo fuori aveva deciso di approfittare proprio dell'iniziativa per effettuare il vaccino.