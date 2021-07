Pini, il Comitato diffida il Comune e sollecita la manutenzione E reitera l'appello ad annullare la delibera di marzo 2020, sull'abbattimento di 350 alberi

Nuovo capitolo nella guerra contro il taglio degli alberi di viale Atlantici. Il Comitato Giù le Mani dai Pini con un atto di diffida inviato al Comune e per conoscenza a Soprintendenza e Procura “sollecita il Comune, anche alla luce degli ultimi provvedimenti giudiziari, a non omettere - come invece fatto finora - la doverosa attività di manutenzione delle piante, dando in questo modo finalmente attuazione alle indicazioni sia della Commissione nominata ad hoc sia del proprio consulente, Cardiello, nonché a lasciare intatte le radici in occasione dei sempre annunciati ma mai avviati lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e del manto stradale. Con la stessa s'invita ancora una volta ad annullare la delibera di marzo 2020, con la quale è stato deciso l'abbattimento indiscriminato di 350 alberi.

In conclusione, se dovessero malauguratamente verificarsi danni alle piante, a persone o cose, facilmente individuabili sarebbero i responsabili”.