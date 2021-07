Statale Benevento - Campobasso, fino al 31 ottobre doppio senso di circolazione Ieri riunione in Prefettura per affrontare l'annoso problema della frana lungo la 87 Sannitica

Ieri mattina si è tenuta in videoconferenza una riunione tesa ad un ulteriore approfondimento sulla problematica determinata dalla frana attiva nel territorio del Comune di Torrecuso, al Km. 82+250 della SS 87 Sannitica; e, segnatamente, sul completamento dei lavori di manutenzione sulle opere provvisionali, realizzati dal Genio Civile regionale sulla suddetta arteria, che collega la Campania ed il Molise.

All’incontro, presieduto dal vicecapo di Gabinetto, hanno partecipato il sindaco di Torrecuso e rappresentanti del Genio Civile regionale, della Sezione Polizia Stradale, dell’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale, dell’Università del Sannio e dell’ANAS.

Nel corso della riunione, preso atto del completamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza delle opere provvisionali, è stata valutata la possibilità di ristabilire, provvisoriamente, la circolazione veicolare nei due sensi di marcia, in sostituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

A tal riguardo, acquisite le necessarie valutazioni tecniche sul ripristino della completa efficienza delle opere provvisionali di mitigazione del fenomeno franoso e sulla sicurezza per i veicoli in transito, è stata unanimemente condivisa la possibilità di ripristinare, provvisoriamente, il doppio senso di marcia, anche tenuto conto attese le favorevoli condizioni atmosferiche tipiche del periodo estivo.

La situazione, in ogni caso, sarà costantemente attenzionata attraverso il sistema di monitoraggio, gestito dal gruppo di consulenza scientifica dell’Università del Sannio, coordinato dal professore Guadagno, consentendo, in caso di eventi metereologici straordinari, che impattino in maniera rilevante sui livelli di saturazione dell’area interessata dalla frana, potrà essere attivata la codificata procedura di allerta. da attivare nel caso si realizzi una potenziale situazione di pericolo, consentono,

L’Anas ed il Comune di Torrecuso si sono, quindi, impegnati a porre in essere tutte le attività necessarie per rimuovere il senso unico alternato e, così, ripristinare provvisoriamente, entro i primi giorni di Agosto, la circolazione nei due sensi di marcia.