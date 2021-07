Covid, al San Pio tre i ricoverati Il bollettino dell'ospedale di Benevento

Sono tre le persone ricoverate all'ospedale San Pio di Benevento nei reparti dedicati alla cura del covid 19. Il bollettino di oggi segnala una dimissione, rispetto ai quattro pazienti riportati nel quadro ieri ma si tratta, purtroppo di una persona che non è tornata a casa ma trasferita in un altro ospedale per un aggravamento delle condizioni.

Il nosocomio sannita, dunque, continua ad ospitare casi. Tutti e tre i pazienti si trovano nel reparto di malattie infettive e sono sanniti.