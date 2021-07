Città Spettacolo dai mille volti per tutti i gusti Rassegna Stravolta? Gente ancorata al passato

“Aspettatevi di tutto e una città animata per sette giorni da mattina a sera, con la novità dei concerti di mezza sera che cominciano alle 18 e un'intera notte al Teatro Romano con Peppe Barra e tante altre proposte. E poi il grande teatro, i grandi concerti con Nannini, Morandi. Insomma una città ricca di eventi a tutte le ore”.

Renato Giordano conferma la consolidata formula dei mille eventi per accontentare ogni gusto per rendere la città viva.

Così presenta il cartellone della 42esima edizione del festival Benevento Città Spettacolo, la sesta per la sua direzione artistica (leggi qui).

“Puntiamo al turismo di prossimità – prosegue Giordano – con un festival dai mille volti”.

Grande rispetto per le normi anticovid ma con la voglia di rinascere da cui il tema Renascenda.

E a chi lo accusa di aver snaturato il festival risponde: “E' gente che non vuole crescere e resta attaccata al passato, la mia formula è questa e ha il merito di aver riportato la gente a partecipare alla manifestazione”.

Tesi fortemente sposata dal sindaco Clemente Mastella che rincara la dose: “Questa è la nostra Città spettacolo, registra attenzione e interesse e riesce anche a dare respiro ai commercianti per la ripresa. Abbiamo scelto Piazza Risorgimento per i concerti per consentire una migliore gestione delle presenze”.

Poi il sindaco ha anticipato che probabilmente per fine anno o nel prossimo sarà terminato il restauro del Teatro Comunale: “Mi piacerebbe inauguralo con una serie di serate e con un big della danza”.

Alla presentazione il Presidente della Provincia Antonio Di Maria ha chiarito: “Il festival mette in vetrina anche il patrimonio monumentale della Provincia, un evento importante per la città”.

E della promozione del patrimonio culturale cittadino ha voluto parlare anche l'assessore alla Cultura Rossella Del Prete. L'assessore agli spettacoli, Alfredo Martignetti ha invece evidenziato l'articolata offerta del cartellone e il ruolo di promozione della rassegna per l'economia cittadina.