Covid, appello del medico sannita: «Ne ho viste troppe, vi prego: vaccinatevi» Alessandro Rosa: «In ospedale in questo periodo di pandemia è stata durissima: il vaccino è sicuro»

Appello di un medico sannita a vaccinarsi e alla prudenza nei confronti di un virus, il covid, che dopo un anno e mezzo di pandemia porta ancora i suoi effetti nefasti.

Alessandro Rosa, medico radiologo interventista che ha vissuto la pandemia al Moscati di Avellino, durante il primo boom, e al San Pio di Benevento dove si è trasferito da circa un anno.

Rosa partendo dalle proteste no vax ha lanciato un appello attraverso i social: «Vedere in piazza persone che urlano contro il vaccino fa male. Fa male da medico: perché credetemi, ne ho viste tante, troppe in questo lunghissimo anno. Fa male da cittadino che ha visto la sua terra in fortissima difficoltà a causa di questo maledetto virus.

Lo dico col cuore a coetanei e ragazzi che possono farlo: vaccinatevi! Lasciate perdere le scemenze di chi non sa nulla: vaccinatevi. Solo così saremo tutti al sicuro, solo così riusciremo finalmente a metterci alle spalle questo periodo difficilissimo».