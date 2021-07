"Laboratori Didattici" di Sannio Europa per la scoperta dei luoghi d’arte Nuova tappa per i bambini a Benevento nel chiostro di Santa Sofia

Dopo il Museo Arcos - Sezione egizia, i bambini, come da programma, sono stati accompagnati in un viaggio attorno ai pulvini del Chiostro di Santa Sofia presso il Museo del Sannio.

Ancora un bel momento di svago e di apprendimento per i bambini nei luoghi della storia e dell’arte monumentale del capoluogo del Sannio nell’ambito della Rete museale della Provincia, la cura della cui promozione è affidata a Sannio Europa, Società partecipata dalla Provincia.

Dopo l’incursione nei sotterranei di Arcos, alla “riscoperta” della regina egizia Nefertari, infatti, Sannio Europa ha guidato i bambini nel laboratorio didattico “Pulvinando: Avventura fantastica nel Chiostro”.

L’attività/gioco era volta alla conoscenza dei 47 pulvini, le strutture in pietra scolpita che sovrastano le colonne presenti nello straordinario Chiostro di Santa Sofia: questi pulvini sono straordinariamente suggestivi e mostrano scene di caccia e lotta, cavalieri e centauri, bestie immonde e strane creature. Ogni pulvino narra qualcosa di importajte da socprire: come il Pulvino n. 1, “Natività”, dedicato alla nascita di Gesù, un vero e proprio “Presepe” in pietra.

«Interesse, attenzione e curiosità: sono strumenti fondamentali — ha affermato l’amministratore unico di Sannio Europa, Giuseppe Sauchella — per stimolare nei più piccoli un circuito virtuoso di interesse con la realtà che li circonda».

Alla doppia iniziativa è giunto il plauso del presidente della Provincia, Antonio Di Maria. «È un piacere vedere i più piccoli nei luoghi della Storia. Il nostro straordinario patrimonio vive di presenze e di apprezzamento diffuso; lo sperimentiamo ogni giorno, dai musei alla “nostra” Rocca dei Rettori. Anche nei mesi della pandemia — ha concluso Di Maria — abbiamo indirizzato ogni sforzo alla fruizione dei nostri beni artistici e architettonici, nella certezza che la leva culturale sia strategica per lo sviluppo socio-economico del Sannio».



--