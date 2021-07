Aggressione autista bus, solidarietà da sindaco Mastella e assessore Ambrosone "Condividiamo la richiesta della Cgil, servono più controlli"

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’assessore ai Trasporti e Mobilità Luigi Ambrosone esprimono la più totale solidarietà al dipendente di un’azienda di trasporto provinciale della società Bizzarro per l’aggressione subìta solo per essersi attenuto ad effettuare il proprio dovere di lavoratore dei trasporti per aver invitato qualche sconsiderato, che si accingeva a poter utilizzare il servizio di trasporto, ad attenersi al rispetto delle norme anti Covid, finalizzati ad indossare i relativi dispositivi di sicurezza individuali e acquisto preventivo del titolo di viaggio.

Condividiamo la richiesta, del segretario della Cgil provinciale trasporti Giuseppe Anzalone, di incrementare i controlli nei luoghi come il Terminal Bus e Stazioni Ferroviarie e come tale sarà fatta richiesta alla polizia locale e ad altre forze di polizia di poter incrementare la presenza dei controlli nei luoghi suddetti.