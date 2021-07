Nuove luci per l'Arco del Sacramento. Si illumina la storia del Sannio - FOTO Mastella: prima di noi i monumenti non splendevano. Russo: ora condotte nelle contrade non servite

Sono state le note dell'Orchestra filarmonica di Benevento e il conto alla rovescia scandito dal sindaco Clemente Mastella e dal pubblico presente a dare il via all'accensione, questa sera, al nuovo impianto di illuminazione installato per ridare nuova luce e valore all'Arco del Sacramento a Benevento. Impianto finanziato dalla Gesesa del gruppo Acea che in provincia di Benevento ormai da anni sta portando avanti il progetto "Si illumina la storia del Sannio". Opere elettriche effettuate a spese dell'azienda che a Benevento e in alcuni centri della provincia sannita fornisce il servizio idrico e di depurazione.

Presenti alla cerimonia i vertici della Gesesa e dell'Acea arrivati anche da Roma. “Siamo onorati di proseguire in questo impegno con il Comune di Benevento per ridonare prestigio a questi monumenti. Lo facciamo per la città e per il giusto lustro per gli importantissimi monumenti della città di Benevento”. Queste le parole di Domenico russo, presidente Gesesa che poi però annuncia: “Gesesa in questi giorni si sta impegnando per la risorsa idrica e per il progetto sulla depurazione. Ci stiamo impegnando anche per l'estensione idrica in alcune contrade di Benevento. Lavori già al via e altri progetti pronti per essere messi in pratica”.

“Si chiude questa sera il progetto avviato cinque anni fa che aveva suscitato anche qualche diffidenza e perplessità ma che con il passare degli anni è diventato nell'immaginario collettivo un atto dovuto” ha invece commentato il sindaco Clemente Mastella che ha salutato le tante persone presenti all'accensione delle nuove luci. “Abbiamo iniziato con l'Arco di Traino, poi il Duomo, Teatro Romano, Santa Sofia, la Madonna delle Grazie e stasera l'Arco del Sacramento che è un'altra fondamentale perla per la nostra città che stiamo anche tentando di far scoprire anche grazie alla nuova mobilità come Italo che già arriva a Benevento e Itabus che presto consentirà collegamenti a bassissimi costi”.

“Prima che fossi sindaco, non c’era uno, dico uno, dei nostri splendidi monumenti cittadini, che di sera splendesse agli occhi dei visitatori” ha scritto questa mattina sui social il sindaco Mastella per annunciare l'accensione delle nuove luci.

Il monumento cittadino è stato illuminato con 41 punti luce totali installati dalla Multiservice.