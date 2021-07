Intesa tra Gesesa e Benevento Calcio: «Motivo di grande orgoglio» Il patron Vigorito: «Insieme vivremo una splendida avventura»

Si concretizza l'intesa tra Benevento Calcio e GeSeSa, società del Gruppo Acea che gestisce le risorse idriche nel capoluogo e in alcuni comuni del Sannio.

Nei giorni scorsi era stata valutata la possibilità di una sponsorizzazione da parte della società alla squadra di calcio, eventualità che ora ha assunto i contorni della certezza come annunciato da Giuseppe Gola, amministratore delegato del gruppo Acea: «Una sponsorizzazione che facciamo volentieri per rinsaldare la partnership con un territorio a cui siamo legati e dove siamo impegnati con numerosi progetti di crescita».

Dunque, nella prossima serie Bkt 2021/22 sulla manica sinistra della maglietta giallorossa campeggerà il logo “Gesesa” e , nei passaggi pubblicitari e negli spazi di visibilità presso lo stadio comunale ‘Ciro Vigorito’.

Giovanni Papaleo, direttore operativo di Acea SpA, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di iniziare una collaborazione con il Benevento Calcio per valorizzare e contribuire attivamente alla crescita di una Città e della sua Provincia”.

“Sono orgoglioso e molto contento da cittadino e da tifoso, continua Domenico Russo, Presidente di Gesesa, per la sponsorizzazione al Benevento Calcio. Ringrazio Acea per aver accolto il mio invito di prestare attenzione ad una realtà importante del nostro territorio come il Benevento calcio”

Oreste Vigorito, presidente del Benevento Calcio, ha dichiarato: “È motivo di grande orgoglio avere per il prossimo campionato di serie B il sostegno di un’azienda importante come la Gesesa che ringrazio per la sponsorizzazione ma soprattutto per la vicinanza, certo che “insieme” vivremo una splendida avventura”.

“Sono emozionato ed orgoglioso, conclude Salvatore Rubbo - Amministratore Delegato di Gesesa, per aver concretizzato, da tifoso della squadra di calcio della Città di cui sono originario, la sponsorizzazione tra Acea, Gesesa ed il Benevento Calcio. Forza Strega!”.