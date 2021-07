Open day per i vaccini, Volpe: "Strategia vincente per i giovani" Il direttore generale dell'Asl tra il bilancio dei cinque giorni di vaccinazioni

Circa mille vaccinazioni al giorno con l'adesione soprattutto da parte dei giovani. Gennaro Volpe, direttore generale dell'Asl di Benevento, traccia un bilancio di questi cinque giorni di nuovi Open day nel Sannio a partire da lunedì scorso.

Iniziativa, si ricorderà, messa in campo dall'azienda sanitaria locale in tutti gli hub della provincia per consentire a quanti non avevano ancora effettuato il vaccino di poter aderire alla campagna di immunizzazione senza l'obbligo di prenotazione.

“Siamo soddisfatti di questi cinque giorni, in quanto l'adesione è stata buona con quattromila vaccinazioni effettuate fino a ieri e la metà di coloro che hanno aderito sono giovani”, commenta il Dg dell'Asl che rinnova “l'invito a continuare a vaccinarsi proprio in previsione dell'apertura dell'anno scolastico”.

Sembrano essere stati proprio i “più giovani ad aver usufruito della possibilità offerta dagli open day”. E dunque secondo Volpe l'aver promosso queste giornate dedicate agli open day è risultata “una strategia vincente perché ha fatto avvicinare la popolazione ai nostri centri vaccinali consentendo un rapporto diretto con gli utenti. Anche in quest'ultima fase ci siamo attestati su un buon numero di vaccinazioni. Risultato - conclude il direttore generale dell'azienda sanitaria di via Oderisio - di un grande impegno degli operatori nonostante il periodo di ferie, che ringrazio perché insieme ai volontari sono sempre presenti presso le nostre strutture sia presso l'ex Caserma Pepicelli sia negli altri centri della provincia sannita”.