Educare i bambini al rispetto dell'ambiente, piccoli giardinieri al Triggio FOTO L'iniziativa avviata a maggio dall'associazione La Fenicia di Benevento

Riuscire ad inculcare ai bambini un'educazione ambientale e il rispetto per la natura. Questa la mission dell'associazione di volontariato La Fenicia che opera nel borgo medievale del Triggio a Benevento. Un obiettivo nobile, specialmente in questo periodo che a causa della pandemia ha costretto tanti bambini in casa per mesi, senza neppure poter frequentare la scuola 'sostituita' con la didattica a distanza. Ed è per questo motivo che l'associazione ha intrapreso un percorso di rivalorizzazione dei vicoli del Triggio proprio con al centro i bambini che hanno piantato decine e decine di piante dalle quali sono poi spuntati fiori che attualmente abbelliscono le viuzze del Centro Storico.

Calata Olivella, via Angelo Catone, via Carlo Torre, Vico 1 Triggio, nella piazza alle spalle del Teatro Romano e Vico III Triggio le zone scelte dai piccoli per posizionare i vasi, tutti in legno o in altri materiali riciclati dai quali sono poi spuntati i fiorellini che quotidianamente vengono curati dai bambini. Un ciclo di vita che con al centro l'educazione ambientale che si spera possa rappresentare un vero stile di vita per le future generazioni.