"L'infezione può rischiare di gelare la ripresa economica" Covid, Mastella: vaccini e responsabilità per evitare la quarta ondata

"Siamo purtroppo alla quarta ondata ed è mio dovere istituzionale insistere sui piani vaccinali, martellando, anziché spaventando, affermando una delle poche verità di cui disponiamo: se ci si vaccina la variante Delta passa e uccide molto meno".

Così il sindaco Clemente Mastella torna ad analizzare l'emergenza covid19.

"La quarta ondata - prosegue - può rischiare di gelare la ripresa economica". Una preoccupazione condivisa anche dagli esercenti, quindi Mastella esprime il timore che il virus possa condannarci ad "un altro inverno di passione".

Poi rincara la dose: "La variante Delta è molto infettiva. Chi si vaccina quindi, anche i giovani, non solo protegge la sua salute ma sarà anche meno veicolo di infezione. Questo è buon senso, il resto è virus dell'intolleranza, come quello di chi mi chiede provocatoriamente cosa sarà a settembre. Dipende dalla responsabilità di tutti non da me".