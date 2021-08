Martusciello: «Che errore il no a Lonardo: mai più tavoli locali» L'eurodeputato: «Qualcuno pensa di fare il consigliere usando il centrodestra: si sbaglia di grosso»

Tiene ancora banco la vicenda del centrodestra a Benevento, con l'eurodeputato Fulvio Martusciello, dominus di Forza Italia in Campania, che ribadisce la correttezza delle operazioni fatte dal partito, a partire dalla candidatura di Lucio Lonardo.

Un errore, secondo Martusciello, bocciare quella candidatura: « "Tavoli locali non ce ne saranno più". Lo dichiara il Coordinatore regionale vicariò Fulvio Martusciello. "A Benevento si è commesso un errore straordinario nel non dare il via libera alla candidatura di Lucio Lonardo. Ora se qualcuno pensa di fare il consigliere comunale gratis, usando i partiti di centrodestra, sbaglia di grosso».