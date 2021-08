Benevento città d'arte e il cartello della discordia E' polemica, sui social, per le foto della singolare installazione a Pacevecchia

Guadagna un posto speciale nell'album “Le foto che faranno impazzire i precisi” lo scatto della nuova cartellonistica installata dall'amministrazione comunale a Pacevecchia in via Fratelli Rosselli, a Benevento.

Se le immagini dell'inaugurazione, lo scorso giovedì, della nuova campagna per pubblicizzare la “Benevento città d’arte e di cultura”, con tanto di posa plastica del sindaco e degli amministratori, avevano spopolato sui social ispirando satira e numerosi meme, lo scatto, vero, dell'impianto a Pacevecchia è ormai praticamente virale sulle bacheche.

Questa volta il sentimento più 'condiviso' è l'indignazione. Sì perchè l'installazione lascia a dir poco a desiderare.

Il cartellone che annuncia l'ingresso in “Benevento città d’arte e di cultura” e la presenza della Chiesa di Santa, patrimonio Unesco è eccessivamente addossato alla targa toponomastica che praticamente lo “taglia” perpendicolarmente coprendone buona parte.

Ed è polemica sui social. Nazzareno Orlando, ex assessore alla Cultura, ci scherza su e riecheggia la lettura: “Nuova cartellonistica – Beneve Città d'arte e di cu - Chiesa di - Io direi che forse qualcosa non và? Per dare indicazioni circa un monumento che è Patrimonio dell'umanità”.

“Post muto” commenta pubblicando la foto dell'impianto, la coordinatrice della segreteria provinciale del PD sannita, Antonella Pepe.

Una scelta davvero poco azzeccata per un'operazione di valorizzazione che, come detto, sta facendo praticamente impazzire il web. Un lavoro a dir poco infelice, assolutamente da rifare.