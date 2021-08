Covid. Ad agosto nuovo calendario per i vaccini nel Sannio Il Dg dell'Asl, Volpe: comunicheremo ad inizio settimane i giorni di apertura dei centri

“Aperture settimanali secondo un calendario prestabilito che sarà comunicato ad inizio settimana per garantire il proseguo della campagna di immunizzazione anche ad agosto”. Ad annunciarlo il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe al termine di un'intensa settimana sul fronte delle vaccinazioni con Open day in tutti i distretti del Sannio.

“Comunicheremo ai nostri utenti le aperture settimanali dei nostri centri vaccinali – assicura il Dg dell'azienda sanitaria - in modo da poter garantire e continuare con le vaccinazioni. Logicamente è un periodo anche di ferie, che ritengo siano dovute per i nostri dipendenti che hanno lavorato ininterrottamente per garantire il massimo nei meni precedenti. Ma continueremo a stare aperti anche se logicamente non potremmo garantire al cento per cento perché abbiamo anche altre attività, pertanto assicureremo per il mese di agosto l'apertura dei centri vaccinali con un calendario che comunicheremo ad inizio settimana e che prevederà minimo due giorni di apertura per tutti i centri vaccinali”.

Ed in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico Volpe ribadisce: “Come Regione anche il governatore De Luca l'ha detto più volte: non vogliamo la Dad. Ma per fare questo c'è bisogno di una sforzo da parte dei giovani e da parte delle famiglie. Noi siamo riusciti a garantire una copertura del cento per cento della popolazione scolastica per quanto riguarda personale Ata e docenti, ora l'ultimo scoglio è riuscire ad avere un'alta percentuale di vaccinati anche tra i ragazzi”.