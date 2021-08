Covid. Dati stabili al San Pio di Benevento: restano 4 i ricoveri Il bollettino dell’azienda ospedaliera

Nessuna dimissione e fortunatamente nessun nuovo ricovero nelle ultime 24 ore: resta invariato il dato dei ricoveri nell’area Covid del San Pio di Benevento. E dunque anche oggi nel consueto bollettino comunicato dall’azienda ospedaliera del capoluogo sannita vengono segnalati quattro pazienti in degenza. Dato come detto che resta stabile rispetto ai giorni scorsi. Si tratta di tutti pazienti sanniti risultati positivi al Covid e che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere e sono attualmente ricoverati nel reparto di malattie infettive al padiglione Santa Teresa, l’area che com’è noto ospita i reparti dedicati all’emergenza coronavirus.