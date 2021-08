A Benevento la mostra 'Firenze nel mondo' I pannelli sono stati consegnati al presidente della Pro loco, Petito

Da Firenze a Benevento per consolidare un legame tra le grandi città d'arte ed i piccoli borghi altrettanto ricchi di storia e cultura. E così la Pro loco 'Samnium' si appresta ad ospitare a breve in città una mostra dedicata al capoluogo toscano.

Nei giorni scorsi, infatti, il presidente Giuseppe Petito ha ospitato i responsabili del movimento internazionale Lbt TTD (Life Beyond Tourism Travel to Dialogue) che hanno consegnato all'associazione i pannelli necessari per allestire l'esposizione anche nel Sannio.

“Riprendiamo con una nuova iniziativa, cioè la realizzazione di questa mostra itinerante anche nel Sannio per poi proporci a novembre alla manifestazione internazionale che si svolgerà Firenze”, spiega il presidente Petito ricordando che si tratta di una collaborazione avviata già negli anni scorsi ma interrotta a causa dell'emergenza covid.

Un nuovo progetto, dunque, che si spera possa contribuire al ritorno dei turisti nel Sannio mentre si registra l'arrivo dei primi gruppi di visitatori seppur con numeri ancora molto ridotti: “I turisti stanno tornando – rileva Petito - ma si tratta di gruppi di piccole entità di massimo quindici persone. Come sempre arrivi soprattutto dalla Puglia, ma quest'anno anche da Roma”. Ma l'esponente dell'associazione parla comunque di “una ripresa molto lenta”.

Intanto come detto la Pro loco ha ricevuto in consegna i diciotto pannelli della mostra fotografica “Florence in the world, the world in Florence”.

Presenti nel Sannio, infatti, anche gli esponenti del movimento Life Beyond Touris. Un legame con il territorio sannita che Carlotta Del Bianco, Presidente del Movimento Lbt TTD assicura non essersi mai spezzato ma che “il covid ha solo rallentato. E con la consegna alla Pro loco della mostra 'Firenze nel mondo' creiamo un'altra tappa della presentazione innovativa di un territorio che rappresenta un modo esportabile e che tende a valorizzare gli aspetti meno conosciuti”.