Vertenza Samte, il Prefetto scrive ai sindaci Dopo le sollecitazioni dei sindacati per gli operai ancora senza stipendio

Scrive ai sindaci (e per conoscenza all'amministratore unico di Samte e al segretario provinciale Fp Cgil) il prefetto di Benevento Carlo Torlontano dopo le sollecitazioni inviate dai sindacati sulla vertenza che coinvolge i lavoratori Samte (leggi qui).

Il numero uno del Palazzo del Governo, con una nota, li invita “in un'ottica di collaborazione istituzionale a valutare ogni utile iniziativa volta a superare le criticità”.

Torlontano richiama i crediti vantati dalla Samte e dettaglia “risulterebbe che nonostante la Samte garantisca il servizio pubblico di competenza presso codeste amministrazioni locali, i crediti vantati dalla stessa società nei confronti dei Comuni non siano tempestivamente onorati. Tale situazione contribuisce ad aggravare le difficoltà della Samte nello svolgimento delle attività fondamentali per la corretta erogazione del servizio, compreso il pagamento delle retribuzioni in favore dei lavoratori”.