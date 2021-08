Covid, al San Pio di Benevento salgono 5 i pazienti positivi Ricoverata un'altra persona presso area Covid del Pronto Soccorso e letto occupato in sub intensiva

Salgono a cinque i pazienti positivi al Covid all'interno dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Una novità non certo positiva che fa il paio con il trasferimento di uno dei pazienti all'interno della terapia sub intensiva. Sono tre, quindi, ora le persone ricoverate in Malattie infettive e una nell'area isolamento covid del Pronto Soccorso.

Una situazione che, purtroppo, peggiora con il passare dei giorni. Come si ricorderà, una sesta persona residente nel Sannio era stata invece trasferita presso l'area dedicata al coronavirus dell'ospedale di Maddaloni. Anche i contagi sono in lieve aumento. Si allontana sempre di più, dunque, l'ipotesi di provincia e ospedale covid free.