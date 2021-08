Covid. Dati stabili al San Pio di Benevento Il report dell'azienda ospedaliera: cinque i pazienti in degenza

Dati stabili al San Pio di Benevento dove sono cinque i pazienti ricoverati nell'area covid dell'ospedale. Si tratta di cinque cittadini tutti residenti nella provincia sannita risultati positivi al virus e che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere. In particolare, sono quattro i pazienti in degenza nel reparto di malattie infettive ed uno in terapia sub-intensiva. E' quanto emerge dal consueto report comunicato l'azienda ospedaliera di Benevento.