Dopo il poli di formazione Asl, al centro per l'impiego anche l'Inapp Accordo raggiunto tra la Provincia e l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche

La Provincia di Benevento e l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche hanno raggiunto l'intesa per l’affidamento in comodato d'uso di alcuni ambienti del Centro per l’Impiego, di proprietà della Provincia in via XXV Luglio. L'Inapp, versando un canone ricognitorio, avrà accesso ai locali per portare avanti le proprie attività d'istituto. Lo comunica il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, che conferma l'intenzione della sua amministrazione di cooperare con le Autorità di Governo nel settore strategico delle politiche del lavoro.

Di Maria ha quindi voluto rimarcare "come la presenza stessa dell’Istituto nel Sannio significa molto anche in termini di professionalità e competenze che dialogano direttamente con il territorio delle aree interne ed ancora come essa comporti aggiuntivi livelli occupazionali per la città e la provincia".

Il presidente ha infine sottolineato come questa decisione "si inserisca nella volontà di efficientare e riorganizzare il patrimonio immobiliare della Provincia che aveva, tra l’altro, già portato nei mesi scorsi alla nascita presso lo stesso Centro per l'Impiego di un polo di formazione professionale dell'Asl".