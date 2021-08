Viabilità e rete idrica, dalla giunta via libera ai lavori L'assessore Pasquariello illustra gli interventi approvati dall'esecutivo

Dalla manutenzione della viabilità ai lavori che riguardano la rete idrica, sono diversi gli interventi approvati oggi dalla giunta comunale. Ad annunciarlo l'assessore ai Lavori pubblici, Maria Pasquariello: “Sono stati approvati cinque progetti definitivi relativi a lavori di manutenzione della viabilità cittadina ed arredo urbano della città e di manutenzione delle strade extraurbane nelle contrade (fra le altre: Imperatore, Olmeri, San Vitale, Masseria Nuova, Via dei Mercuri, Pestecchia, Cancelleria, San Domenico, Santa Clementina, sottopassi strada complanare Fragneto - Benevento, Torre Alfieri, Serretelle, Gran Potenza, Monte Pino, Pino e Ripazecca). Lavori – spiega il delegato al settore - avranno inizio, dopo lo svolgimento del necessario iter amministrativo, nei primi giorni di settembre”.

Inoltre via libera dall'esecutivo anche ai progetti per “l’estensione della rete idrica nella zona di Via Latina ed a contrada Roseto mentre nei prossimi giorni – annuncia Pasquariello - sarà approvato il progetto per l'estensione idrica nelle Contrade Nord della città per il quale si aspetta solo che venga formalizzato il parere positivo di R.F.I. (relativo ad un attraversamento della rete ferroviaria), già annunciato per le vie brevi. Anche questi ultimi lavori avranno inizio nel prossimo mese di settembre”.