Covid. Dati stabili al San Pio: nessuna dimissione e nessun nuovo ricovero Il report dell'azienda ospedaliera di Benevento

Dati anche oggi stabili al San Pio di Benevento, dove per il terzo giorno consecutivo non si registrano nuovi ricoveri e nessuna nuova dimissione. Cinque i pazienti in degenza nell'area covid del nosocomio sannita, di cui quattro nel reparto di malattie infettive ed uno in pneumologia sub-intensiva. Di questi solo uno è residente in altra provincia, mentre gli altri quattro sono tutti sanniti. E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dall'ospedale di via Pacevecchia in cui viene dettagliata la situazione nell'area dedicata all'emergenza coronavirus. Dei 1106 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, n. 850 sono residenti nella provincia di Benevento.