No Tax Area, Unisannio gratis fino a 28mila euro di Isee Il rettore Canfora: consentirà di accedere ad oltre il 60% degli studenti senza pagare le tasse

L'Università del Sannio estende la fascia di esenzione totale di contribuzione studentesca da 22mila euro a 28mila euro. Tutti gli immatricolati, quindi, con un reddito Isee fino a 28mila euro saranno totalmente esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e lo stesso avverrà per gli studenti già iscritti, fino al primo anno fuori corso, che presentino i requisiti di merito previsti dalla legge. Ulteriori vantaggi sono previsti per gli studenti con reddito fino a 30mila euro e per gli studenti meritevoli.

“Si tratta di un'iniziativa importante – ha dichiarato il rettore Gerardo Canfora - che consentirà ad oltre il 60% degli studenti di accedere a UniSannio senza pagare le tasse. Un modo tangibile per puntare sui giovani, per valorizzare e far crescere i loro talenti anche in un momento di grave difficoltà economica come quello che stiamo attraversando. Ma è anche un investimento sul futuro, perché solo il talento e l'entusiasmo dei nostri giovani potranno dare la spinta al rinnovamento di cui il nostro Paese ha bisogno”.