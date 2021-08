Covid: 5 ricoveri, 15 nuovi positivi Il bollettino dell'ospedale San Pio di Benevento. Situazione stabile

Quindici nuovi positivi emersi dall'esame dei 324 tamponi processati oggi dall'ospedale San Pio di Benevento. Si mantengono stabili i dati dell'infezione da covid19 sul territorio come pure quelli che riguardano i ricoveri in ospedale.

Anche oggi non si registrano nuovi ricoveri e nessuna nuova dimissione. Sono ancora cinque i pazienti in degenza nell'area covid del nosocomio sannita, di cui quattro nel reparto di malattie infettive ed uno in pneumologia sub-intensiva. Di questi solo uno è residente in altra provincia, mentre gli altri quattro sono tutti sanniti.