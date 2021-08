Politiche sociali, riaperti i termini per il progetto Dreams A comunicarlo il sindaco Mastella e l'assessore Ambrosone

"l Coordinatore dell’Ambito B1 ha riaperto i termini, sino al 20 agosto 2021, entro i quali le Società/Associazioni sportive e/o culturali gestori di impianti sportivi di

strutture comunali e non, con sede operativa sul territorio dell’Ambito B1-Comune Capofila Benevento, possono presentare istanza di adesione all’Avviso pubblico del Progetto Dreams". A comunicarlo il sindaco Mastella e l'assessore Luigi Ambrosone, delegato alle Politiche sociali del comune di Benevento, capofila dell'ambito B1.

"Il progetto promuove percorsi di 'inclusione sociale attiva' attraverso la facilitazione all’accesso delle pratiche sportive (scuola calcio, rugby, basket, tennis, palestre, ecc.) e culturali (scuola di teatro, danza, ecc.) di ragazzi di ambosessi, anche con disabilità, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, non compiuti, appartenenti a nuclei in condizione di disagio socio-economico e residenti nei Comuni dell’Ambito B1( Benevento, Arpaise, Apollosa, Ceppaloni e San Leucio del Sannio.

L’Ambito B1 si farà carico delle spese di iscrizione e del pagamento della retta. Le domande di adesione pervenute fuori termine saranno comunque tenute in considerazione, ove possibile, e faranno parte di una lista di attesa da cui gli utenti potranno comunque attingere. L’Avviso sarà comunque chiuso inderogabilmente il 31 agosto 2021. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata al Protocollo Generale dell’Ente entro le ore 12 del 20 agosto".