Covid. Buone notizie dal San Pio: nuova dimissione nell'area covid Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Buone notizie dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, dove diminuisce seppur di una sola unità il dato dei ricoveri nell'area covid. Si registra infatti una nuova dimissione nelle ultime ventiquattro ore. Si tratta di un cittadino della provincia di Benevento che è stato dichiarato guarito ed è quindi potuto tornare a casa.

E dunque, si passa da cinque a quattro pazienti in degenza al padiglione Santa Teresa, che com'è noto ormai ospita i reparti allestiti lo scorso anno per far fronte all'emergenza coronavirus.

In particolare nel consueto bollettino comunicato dal nosocomio sannita viene precisato che si tratta di tre pazienti sanniti ed uno residente in altra provincia. Tre i ricoveri nel reparto di malattie infettive ed uno in pneumologia sub-intensiva.

Complessivamente dei 1107 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata 851 sono residenti nella provincia di Benevento.