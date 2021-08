Ancora problema incendi nel Sannio: roghi a Montesarchio e San Lorenzello Il vento di oggi contribuisce alla propagazione delle fiamme

Ancora dramma incendi nel Sannio. Vastissimo incendio a Cirignano, frazione di Montesarchio dove le fiamme hanno avvolto piantagioni, sterpaglie e altre colture e hanno creato problemi arrivando a lambire alcuni allevamenti ovicaprini.

Sul posto vigili del fuoco da Benevento, Bonea e anche da San Marco dei Cavoti, oltre a un elicottero che è arrivato nella zona per contribuire all'operazione di spegnimento dei roghi e dopo anche un canadair.

Problemi anche a San Lorenzello con un incendio che si è registrato anche nel territorio del comune sannita.

E anche a Contrada La Francesca di Benevento e Beltiglio si sono registrati incendi.

A complicare le cose c'è il forte vento che facilita la propagazione delle fiamme e rende più difficoltose le operazioni di spegnimento degli incendi dei vigili del Fuoco.

Un'estate decisamente difficoltosa su questo fronte come testimoniano anche gli allarmi diffusi da diverse organizzazioni di categoria, tra cui la Coldiretti, e con la Protezione Civile che negli ultimi giorni ha evidenziato quanto vaste siano state le aree distrutte dal fuoco anche in Campania, tra le regioni maggiormente colpite.