Vaccini, Ianniello: "Ottima adesione, ora puntare ai non vaccinati" Nuovo appello dal presidente dell'ordine dei medici di Benevento

La settimana che oramai sta per terminare, com'è noto, ha fatto registrare un nuovo traguardo per la campagna vaccinale nel Sannio con il 70 per cento di popolazione immunizzata e l'80 per cento di cittadini che ha ricevuto la prima dose. Un dato importante per il quale il presidente dell'ordine dei medici di Benevento, Giovanni Pietro Ianniello, si “complimenta con i cittadini del Sannio per l'alta adesione alla campagna di immunizzazione” nonché per il “lavoro svolto dall'azienda sanitaria locale”.

Ma dall'esponente dei medici sanniti nuovo appello a continuare a tenere alta l'attenzione. L'invito ancora una volta è rivolto a quanti “ancora non aderiscono alla campagna vaccinale, soprattutto soggetti fragili e over 60”. E dunque, Ianniello ribadisce: “La preoccupazione resta soprattutto perché c'è ancora una parte di cittadini non vaccinati. I dati parlano chiaro, per cui credo si debba lavorare molto sulla fascia della popolazione che ancora non aderisce alla campagna di immunizzazione, in modo particolare fragili e over60 anche perché tra poco finirà l'estate: periodo in cui ci saranno altre patologie di tipo stagionale”.

Attenzione, inoltre, rivolta agli studenti in vista della ripresa delle attività didattiche: “A breve - aggiunge il presidente dell'ordine dei medici di Benevento - ci sarà l'inizio del nuovo anno scolastico: nonostante la richiesta della green card per il personale, resta il problema degli studenti che arrivano a scuola con mezzi pubblici e ragazzi che per la loro età giustamente socializzano. Pertanto – conclude Giovanni Pietro Ianniello - ora sarà importante agire su queste fasce della popolazione”.