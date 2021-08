Covid. Nuovo ricovero al San Pio di Benevento Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Aumenta di nuovo il dato dei ricoveri nell'area covid del San Pio di Benevento. Dopo le dimissioni effettuate ieri, nelle ultime ventiquattro ore si registra un nuovo ricovero nei reparti dell'ospedale dedicati all'emergenza coronavirus. E passa da quattro a cinque il dato dei ricoveri.

Si tratta di quattro cittadini residenti nella provincia sannita e solo uno residente in altre province. E' quanto emerge dal consueto bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento che dettaglia come di consueto la situazione in ospedale. In particolare dei cinque pazienti in degenza solo uno è ricoverato nel reparto di pneumologia sub-intensiva, quattro a malattie infettive.

Complessivamente – secondo quanto riportato nel report dell'azienda sanitaria del capoluogo sannita - dei 1108 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 852 sono residenti nella provincia di Benevento.