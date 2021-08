Caldo rovente, avviso di Mastella: «Attenzione a bambini e anziani» Avviso del sindaco in considerazione dell'allerta meteo

Anche il sindaco Mastella, in considerazione dell'allerta meteo emanato dalla Protezione Civile, che durerà dalle 8 di domani 10 agosto e fino alle di venerdì 13 agosto, ha emanato un avviso per la cittadinanza, invitando tutti a:



- limitare l'esposizione alle alte temperature

- facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazone

- ridurre i rischi per le persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute e che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli.