Forte caldo e incendi: più vigili del fuoco in strada nel Sannio 15 unità in campo per contrastare prontamente eventuali roghi

Vigili del Fuoco in allerta nel Sannio, con un potenziamento delle unità operative in vista del forte caldo e degli incendi che si sono già verificati negli ultimi giorni: «In previsione dell'eccezionale ondata di caldo che colpirà le regioni meridionali dell'Italia, a partire da oggi martedi 10 Agosto e fino a Venerdi 13 Agosto, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha potenziato la presenza in sede di personale operativo dedicato alla lotta agli incendi boschivi.

In particolare, in tale periodo, oltre alla squadra AIB (antincendio boschivo), il DOS (Direttore operazioni di spegnimento) e l'unità della sala operativa unificata, saranno presenti in sede centrale, un ulteriore squadra AIB e altre due unità di supporto, per un totale di 15 unità, al fine di dar immediato riscontro alle eventuali richieste relative agli incendi che dovessero pervenire alla sala operativa 115».