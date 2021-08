Covid 19, nel Sannio 149 positivi totali e 4 ricoverati al San Pio - VIDEO Volpe (Asl): "Ai giovani dico vaccinatevi. Ricoverati in ospedale non immunizzati, ora prevenzione"

Con il direttore generale dell'Asl di Benevento Gennaro Volpe il punto sulla situazione covid in provincia di Benevento dove dallo scorso gennaio ha funzionato più che bene la campagna vaccinale. Ma ora serve un colpo di coda specialmente per convincere i giovani e in particolare gli studenti a vaccinarsi.

“La parte vaccinale va avanti spedita – ha spiegato il dottore Volpe che abbiamo incontrato nel suo ufficio in via Oderisio a Benevento -. Abbiamo raggiunto l'80 per cento di prime dosi e il 70 per cento di persone che hanno completato il ciclo vaccinale”. Continua a funzionare l'hub presso la caserma Pepicelli a Benevento e gli altri dislocati in alcuni centri della provincia. Nel Sannio ad oggi abbiamo 149 positivi. Un dato che non è affatto allarmante – ha rimarcato il dottore Volpe - ma bisogna continuare a stare attenti e va rimarcato che le persone si devono vaccinare”.

Alla base dell'ennesimo invito anche un recente studio dal quale emerge come le persone ricoverate “in questo periodo non erano state vaccinate, come i degenti al San Pio e questo è un dato importante affinchè si capisca l'importanza di aderire alla campagna vaccinale. Invito ancora una volta quelle poche persone che mancano, in particolare giovani – dai 50 anni in su abbiamo raggiunto ormai il 90 per cento delle persone immunizzate – a vaccinarsi al più presto in modo da aprire in sicurezza anche l'anno scolastico”.

Allo studio di Regione e Asl giornate dedicate alla vaccinazioni per gli studenti: “Più volte a settimana stiamo effettuando riunioni con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca in modo da organizzare giornate dedicate agli studenti. È necessario arrivare alla riapertura dell'anno scolastico con almeno l'80 per cento dei ragazzi vaccinati solo così si potrà riprendere la didattica in presenza in maniera sicura”.

L'asl di Benevento si prepara ad organizzare un eventuale terza somministrazione ma guarda anche e soprattutto alla ripresa delle attività di prevenzione oncologica.

“C'è l'ipotesi di una terza dose di vaccino contro il Covid 19. Attendiamo – precisa poi il direttore generale dell'Asl di Benevento - le disposizioni ministeriali e dell'Istituto superiore di sanità. Dopo il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi non ci spaventa assolutamente organizzare il terzo ciclo di vaccinazioni. In merito però annuncio che spingerò affinchè vengano effettuate con il prezioso contributo degli studi di medicina di base o in farmacia. Un terzo vaccino deve essere organizzato anche con i medici di famiglia e con le farmacie anche perchè i miei collaboratori da settembre saranno massicciamente impegnati per la prevenzione oncologica, con gli screening che si effettueranno in maniera itinerante in tutti i comuni sanniti”.

Intanto dal San Pio di Benevento, dal bollettino quotidiano, emerge che sono quattro - 3 i pazienti sanniti - i ricoverati. La quinta persona arrivata ieri in ospedale è fortunatamente risultata negativa al tampone antigenico e quindi è stata ricoverata nei reparti ordinari.

