Asia: «Ribadiamo regolarità procedure concorsuali» Nota dell'azienda rifiuti: «Confermato da sentenze del giudice»



L'Asia, relativamente ad alcune dichiarazioni apparse sulla stampa, intende ribadire la regolarità e la obbligatorietà delle procedure concorsuali adottate per il reclutamento del proprio personale. Le norme impongono alle società a totale partecipazione pubblica, che gestiscono servizi pubblici locali, di osservare i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dall’art.35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, prevedendo al comma 2 che il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi venga effettuato nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

L'Azienda ricorda, altresì, che diverse sentenze del tribunale del lavoro di Benevento a cui hanno ricorso i dipendenti ex Russo hanno confermato la validità delle azioni poste in essere sinora.