Mastella: «Un ufficio per dare pareri architettonici ai cittadini» Allestito al convento San Felice: «Così non si dovrà più andare a Caserta»

Pareri in materia architettonica e paesaggistica per i cittadini che li richiedono. A questo servirà un ufficilo allestito nel convento di San Felice, come annuncia il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

“Sono davvero lieto di comunicare che, presso il convento di San Felice, ha preso il via il servizio di ricevimento per gli utenti richiedenti pareri architettonici e paesaggistici.

Finalmente Benevento ha uno sportello della Soprintenza dedicato ad essa e i cittadini non dovranno più recarsi a Caserta per disbrigare le pratiche ed ottenere gli auspicati pareri.

Si tratta di un servizio indispensabile, reso possibile dalla collaborazione reciproca tra il Settore Urbanistica del Comune di Benevento e la Soprintendenza, e che a partire da settembre verrà potenziato.

Ringrazio il Soprintendente dott. Mario Pagano ed il funzionario delegato Arch. Gennaro Leva”.