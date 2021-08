Basile: «Abitare sostenibile? Subito progetto per Via Nuzzolo e Rione Libertà» L'esponente di CivicA: «Muoversi in fretta e in sinergia con Acer»

In seguito alla pubblicazione dell'Avviso per la selezione del finanziamento di Programmi di rigenerazione urbana per l’annualità 2022, che rientra nel Piano per l’abitare sostenibile della Regione Campania, il Comune faccia presto e si adoperi per la presentazione di un piano di riqualificazione del patrimonio abitativo Erp della città di Benevento”.

Così in una nota Pasquale Basile, esponente di CivicA e candidato al Consiglio Comunale per la lista ‘Città Aperta’, movimento che sostiene la candidatura a sindaco di Luigi Diego Perifano.

“Bisogna muoversi in fretta- spiega Basile – perché occorre presentare un progetto concreto e credibile, in sinergia con l’agenzia Acer, entro il 31 settembre. In tal senso, sarebbe utile riqualificare il complesso delle case popolari di proprietà Acer insistenti in gran parte al rione Libertà e quelle di proprietà comunale di via Nuzzolo, al rione Ferrovia, dove le famiglie ancora fanno i conti con i danni dell’alluvione 2015”

“Sarebbe un peccato – conclude Pasquale Basile – perdere questa occasione. La riqualificazione urbana e la rigenerazione del complesso abitativo residenziale e pubblico della Città sono obiettivi centrali nella proposta di governo della coalizione ‘Alternativa per Benevento’. L’auspicio, visto che il bando scadrà a settembre, è che lo siano anche per l’amministrazione in carica: occorre garantire a tutti il diritto di vivere in case decorose e sicure”.