Asia: "Vecchi televisori si possono smaltire presso ecocentro" Le disposizioni dell'azienda che si occupa del servizio di raccolta differenziata in città

Nuove disposizioni dall'Asia di Benevento in vista dello smaltimento dei vecchi televisori non più conformi ai nuovi standard. L'azienda, infatti, precisa che “dal prossimo 23 agosto è prevista la possibilità per i possessori di vecchie tv non conformi al nuovo standard DVBT-2 di smaltirle presso i rivenditori per accedere allo sconto del 20 per cento sul prezzo di vendita per l'acquisto di un nuovo televisore, così come disposto dal decreto Mise del 5 luglio scorso. In alternativa i vecchi apparecchi potranno essere consegnati anche presso l'Ecocentro comunale di contrada Margiacca”. In particolare l'Asia chiarisce che “sarà l'addetto alla ricezione, dopo aver accertato l'identità dell'utente e verificato la rispondenza tra quanto dichiarato e quanto consegnato, che apporrà sull'autocertificazione debitamente compilata timbro e firma. Lo stesso documento potrà essere presentato al rivenditore per l'agevolazione”.