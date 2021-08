Disservizi elettricità, Mastella e Pasquariello scrivono ad Enel «C'è caldo straordinario: rinviare lavori a quando creeranno meno disagi»

Sui disservizi elettrici in zona Contrada San Vitale e Pantano, il primo cittadino di Benevento, Mastella, assieme all'assessore Pasquariello, hanno scritto ad Enel: «Sono venuto a conoscenza che sono in corso interventi di manutenzione programmata sulla rete Enel dell’area di C.da San Vitale-Pantano di Benevento che richiedono l’interruzione della energia elettrica per diverse ore del giorno. Pur comprendendo la necessaria manutenzione della rete, sicuramente programmata nei mesi precedenti, è opportuno evidenziare che da alcuni giorni l’intero territorio nazionale, in particolare l’area centro meridionale del Paese,è interessata da anomale “ondate di calore” che hanno fatto emettere anche alla Regione Campania,Servizio di Protezione Civile, delle ordinanze di allerta (con coinvolgimento dei Sindaci dei comuni interessati)per avvisare la popolazione delle precauzioni da porre in atto in queste circostanze,così come previsto dalle norme comportamentali del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Tra le precauzioni da osservare fondamentale è quella della massima attenzione per le persone anziane, malate e per i bambini. A questi soggetti più esposti è consigliato di evitare di uscire di casa se non per lo stretto indispensabile e di refrigerare gli ambienti casalinghi. Nell’area di San Vitale - Pantano risiede una popolazione che rientra a pieno nei su descritti “soggetti deboli”. E’ per tale motivo che ho emesso apposite ordinanze per la tutela della salute ed incolumità dei cittadini di Benevento. Vi invito, pertanto, a voler porre in essere tutto quanto necessario affinché, in considerazione del periodo di emergenza attuale, i lavori di manutenzione della rete che richiedono una interruzione della energia elettrica (e non consentono l’utilizzo di apparecchi refrigeranti: condizionatori, ventilatori, ecc.) siano rinviati ad un periodo più “consono”per la vita delle persone».