San Pio: ancora un ricovero Covid Sale a 5 il numero dei pazienti positivi al coronavirus ospitati nel nosocomio sannita

Ancora un ricovero per covid all'ospedale San Pio di Benevento.

Sale infatti a cinque il numero di pazienti risultati positivi al coronavirus ospitati nei reparti appositi del nosocomio sannita: ieri erano 4. Dei cinque pazienti ricoverati 2 sono in pneumologia subintensiva, 3 in malattie infettive.

Non si registrano dimissioni e per fortuna decessi.