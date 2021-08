Presidio tecnico Soprintendenza presso il Viale Atlantici con Ance L'iniziativa del Comune di Benevento con il contributo dei costruttori e Ordine Architetti

Attivo, presso gli uffici della Soprintendenza a Viale degli Atlantici, un presidio territoriale che ogni mercoledì, grazie alla fattiva collaborazione dei professionisti coinvolti, offre consulenza su questioni ambientali e paesaggistiche.

L’iniziativa fortemente sostenuta e coordinata dal Comune di Benevento è frutto di un accordo tra Ance Benevento, Comune di Benevento, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento ed Ordine degli Architetti di Benevento.

Il servizio è già attivo dall’11 agosto e rappresenta una importante occasione per la collettività che potrà disbrigare in città pratiche per le quali era necessario recarsi presso gli uffici di Caserta.

Il servizio prevede l’attivazione di un info point tecnico che, grazie alla presenza di esperti qualificati, potrà riscontrare quesiti e problematiche connesse alla richiesta di parere preventivo della Soprintendenza, molto spesso propedeutico alla realizzazione di lavori.

Grazie all’importante funzione di coordinamento svolto dal Comune di Benevento, Settore urbanistica, si è riusciti a trovare una modalità operativa e funzionale capace di offrire una risposta alle esigenze manifestate da più parti. Soddisfatti per l’intesa, imprenditori e professionisti coinvolti che si sono resi disponibili a offrire la propria professionalità e competenza a servizio del territorio.