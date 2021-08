Proprietario di casa muore: abitazione occupata da donna e neonata Accertamento condotto dalla Polizia Municipale di Benevento

Ancora un'occupazione abusiva nel mirino della Polizia municipale di Benevento che ha denunciato una 26enne trovata all'interno di una casa occupata abusivamente con una bimba piccola. L'appartamento, in via Lungosabato Matarazzo, fino a qualche ora prima era di un pensionato purtroppo deceduto. Dopo poche ore l'occupazione abusiva. In questo caso i vigili non hanno rinvenuto segni di effrazione alla porta.

“Una nuova occupazione messa in att da gente che dichiara di non avere altra sistemazione alloggiativa, e che si fa scudo con la presenza di figli in tenerissima età” ha commentato il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco che aggiunge: “Ho immediatamente avvisato i servizi sociali del comune di Benevento per tenere sotto controllo la situazione della minore”.